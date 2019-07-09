https://static.news.ru/photo/6b2d5ac2-a280-11e9-9e93-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Siepmann/http://imagebroker.com/Global Look Press

Священный синод Русской православной церкви обеспокоен решением властей Черногории восстановить «Черногорскую автокефальную церковь».

С озабоченностью воспринимая последние инициативы черногорских властей, мы призываем их прекратить дискриминацию и подрыв единства Сербской православной церкви, возвышаем голос в её защиту, видя в духовной традиции, восходящей к святому Савве, многовековой исторический фундамент, на котором созидались черногорская православная культура и государственность, — говорится в заявлении Синода.

Особенно РПЦ смущает принятый черногорским правительством закон о правовом положении религиозных организаций, согласно которому государство может изъять часть имущества Сербского патриарха. По их мнению, это прямое и недопустимое вмешательство во внутренние дела Церкви, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов сказал об умственном превосходстве мужчин над женщинами. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж».