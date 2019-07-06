https://static.news.ru/photo/b72d12cc-9fd4-11e9-9d83-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв, которого задержали по подозрению в госизмене, помещён в СИЗО «Лефортово». Его определили в в карантинную камеру. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Александр Воробьёв сидит пока один, в карантинной камере. Его переодели в чёрную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции, — рассказал он « Известиям ».

Он отметил, что в камере Воробьёва нет горячей воды и не работает телевизор. По его словам, задержанный занят чтением. Он увлёкся книгой Вадима Денисова «Герои нашего племени».

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил помощника полпреда под стражу до 4 сентября. Мужчина подозревается в государственной измене. При задержании у него нашли спецаппаратуру и польский паспорт, писал News.ru.