https://static.news.ru/photo/3e8783aa-9040-11e9-b3b2-fa163e074e61_1024.jpg Иван Белозерцев Фото: instagram.com/ivan_belozercev_penza

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал пресечь распространение ложной информации в соцсетях о массовой драке в селе Чемодановка. Он также напомнил, что в России принят закон о фейковых новостях.

Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путём вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты», — написал Белозерцев в Instagram.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что конфликт случился 13 июня из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Представитель диаспоры, в свою очередь, заявляла, что поводом к нему стала обычная ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям. После чего местные жители пришли в дом цыган и устроили драку.

В результате случившегося погиб 34-летний местный житель. Его похоронили 16 июля на сельском кладбище. Проститься с ним пришли полтысячи человек, писал News.ru.