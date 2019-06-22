Останки около 500 солдат и офицеров Красной армии перезахоронили на мемориальном кладбище во Ржеве. Об этом сообщил представитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Семёнов.
Поиски красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны, проходили в ходе международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», передаёт
Перезахоронены на Ржевском мемориале с отданием воинских почестей останки военнослужащих, найденные в ходе прошлогодней Вахты памяти, а также найденные в ходе Вахты памяти этого года, всего около 500 военнослужащих. Родственники передали для захоронения личные вещи военнослужащих, — рассказал Семёнов.
Экспедиция, стартовавшая 8 июня, проходила в Ржевском районе четвёртый год подряд. Поисковые работы велись в местах кровопролитных боёв у деревень Есемово, Зеленкино, Полунино и других населённых пунктов.
Как писал News.ru, по случаю Дня памяти и скорби президент Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. К Кремлю прибыли премьер Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, депутаты и высокопоставленные чиновники.