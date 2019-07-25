https://static.news.ru/photo/18f47e88-aeac-11e9-95a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Покупатели московских квартир стали чаще рассматривать вторичное жильё, опасаясь затягивания сроков строительства новых домов. Эксперты это связывают с вводом новых правил об обязательных эскроу-счетах для девелоперов.

Покупатели не могут спрогнозировать, как скажется нововведение на достройке и сдаче объектов, поэтому переключаются на предложения на вторичном рынке, — цитирует «Ридус» директора агентства недвижимости Екатерину Никитину.

По статистике риелторов, 12,4% москвичей, ранее планировавших покупку жилья в новостройке, в июле занялись подбором альтернативы во «вторичке», информирует Lenta.ru.

Как писал News.ru, стоимость квадратного метра в новых многоэтажных домах по всей России выросла в среднем на 11% и составила почти 70 тысяч рублей. Это связано с переходом на проектное финансирование долевого строительства. Самое дешёвое жильё в стране можно приобрести в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где стоимость квадратного метра около 30 тысяч рублей. Самые дорогие новостройки по-прежнему продаются в Москве и Московской области, Крыму и Сочи.