https://static.news.ru/photo/59a4b354-a33e-11e9-8d0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Стоимость квадратного метра в новых многоэтажных домах по всей России выросла в среднем на 11% и составила почти 70 тысяч рублей. Это связано с переходом на проектное финансирование долевого строительства.

Самое дешёвое жильё в стране можно приобрести в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где стоимость квадратного метра около 30 тысяч рублей. На втором месте новостройки в Челябинской области — 32 тысячи рублей за кв. м. В топ-5 также вошли Дагестан (32,2 тыс.) и Брянская область (33,7 тыс.).

Незначительно снизилась цена на недвижимость в Ярославской области, на 0,16% — до 44,5 тыс. руб, в Коми стоимость квадратного метра в новостройках уменьшилась на 6,6%, до 52,5 тыс., и в Новгородской области почти на 9%, до 44 тыс. руб.

Самые дорогие новостройки по-прежнему продаются в Москве и Московской области, Крыму и Сочи, информирует « Российская газета ».

Как отметил руководитель направления новостроек на «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, после подорожания рост цен на недвижимость первой очереди может замедлиться, но продолжится к началу осени.

Ранее были названы курортные города с самым дешёвым жильём. Краткосрочная аренда квартир в Сочи и Ялте в летний период оказалась самой дорогой в российских курортных городах. Стоимость проживания в сутки составит в среднем 2,3 тысячи рублей. На стоимость аренды в период отпусков влияет цена новостроек на побережье, растущий туристический поток, конкуренция за жильё и мода на отдых в России, писал News.ru.