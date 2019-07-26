https://static.news.ru/photo/81b66006-afa3-11e9-a07e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Банковские данные физлиц многократно выросли в цене на чёрном рынке за первое полугодие 2019 года.

Это может быть связано с ростом цены банковской тайны из-за увеличения спроса на банковские данные клиентов, хакерских атак и активизации работы кредитных организаций по борьбе с утечкой информации, сообщил « Коммерсант ».

Подорожали банковские сведения о гражданах в 3–7 раз. Такие оценки приводит система по предотвращению утечки данных DeviceLock.

В качестве примера организация приводит информацию о том, что в начале 2019 года выписку по счёту физлица можно было приобрести за две тысячи рублей, а сейчас она стоит уже 15 тысяч рублей.

На чёрном рынке, как отмечает DeviceLock, появились и новые предложения, например, по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент на протяжении месяца.

При этом в исследовании организации сообщается, что список кредитных организаций, чьи клиентские данные можно купить на чёрном рынке, сократился. DeviceLock связывает это с увеличением внимания со стороны банков к проблеме незаконного доступа.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, как писал News.ru, что хакеры использовали официальный сайт Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) для хищения денежных средств у компьютерных пользователей.