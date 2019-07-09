https://static.news.ru/photo/3015dbcc-a270-11e9-89d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что хакеры использовали официальный сайт Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) для хищения денежных средств у компьютерных пользователей.

8 июля они зафиксировали активность известного банковского трояна Panda. Сайт МКЖД был заражён с 6 июля. После этого злоумышленники пытались скачать с ресурса банковский вирус несколько сотен раз. По данным экспертов, под угрозой оказались несколько тысяч пользователей заражённых компьютеров в мире, на РФ пришлось 27% атак.

В данный момент специалисты «Лаборатории Касперского» устранили проблему с сайтом МКЖД, передаёт РБК .

Как писал News.ru, многие мобильные приложения (89%) уязвимы к удалённым хакерским атакам. Злоумышленники могут получить доступ к денежным средствам и личной информации пользователей, отслеживать манипуляции с клавиатурой или делать снимки экрана.