Многие мобильные приложения (89%) уязвимы к удалённым хакерским атакам. Злоумышленники могут получить доступ к денежным средствам и личной информации пользователей, отслеживать манипуляции с клавиатурой или делать снимки экрана.
Треть уязвимых приложений находятся в зоне повышенного риска: 38% — на мобильных устройствах под управлением iOS и 43% — под управлением Android. По итогам первого квартала 2019 года, целью больше половины всех атак стало похищение данных, включая личную переписку, коммерческие тайны и учётные записи.
Киберпреступники для получения доступа к девайсу используют скомпрометированные приложения, фишинговые СМС-рассылки и заражённые устройства, к которым подключаются пользователи, сообщают
Ранее News.ru рассказал, что более 930 тысяч пользователей за год столкнулись с угрозой заражения компьютеров посредством видеоигр. Вредоносное программное обеспечение распространялось под видом нелицензионных копий игровых проектов.