https://static.news.ru/photo/8e7064a4-9266-11e9-9085-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Многие мобильные приложения (89%) уязвимы к удалённым хакерским атакам. Злоумышленники могут получить доступ к денежным средствам и личной информации пользователей, отслеживать манипуляции с клавиатурой или делать снимки экрана.

Треть уязвимых приложений находятся в зоне повышенного риска: 38% — на мобильных устройствах под управлением iOS и 43% — под управлением Android. По итогам первого квартала 2019 года, целью больше половины всех атак стало похищение данных, включая личную переписку, коммерческие тайны и учётные записи.

Киберпреступники для получения доступа к девайсу используют скомпрометированные приложения, фишинговые СМС-рассылки и заражённые устройства, к которым подключаются пользователи, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании Positive Technologies. Эксперты посоветовали своевременно обновлять приложения и следить за запрашиваемыми правами доступа к информации на гаджете.

Ранее News.ru рассказал, что более 930 тысяч пользователей за год столкнулись с угрозой заражения компьютеров посредством видеоигр. Вредоносное программное обеспечение распространялось под видом нелицензионных копий игровых проектов.