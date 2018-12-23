Брянские чиновники поплатятся за отдых их детей в Турции

Сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за то, что отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! <…> Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось», — цитирует главу региона ТАСС.
Богомаз также заявил, что замглавы администрации города Людмила Лубская уволена. Именно она не увидела ничего предосудительного в том, что на отдых отправились привилегированные дети.
Как писал News.ru, в марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.