Брянские чиновники поплатятся за отдых их детей в Турции

https://news.ru/storage/news/531023eca8e62ccc249e6409e73ced2b/e63c0ee4-4405-43de-b842-b2066c70a306_850.jpg Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за то, что отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! <…> Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось», — цитирует главу региона ТАСС.

Богомаз также заявил, что замглавы администрации города Людмила Лубская уволена. Именно она не увидела ничего предосудительного в том, что на отдых отправились привилегированные дети.

Как писал News.ru, в марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.