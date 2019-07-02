Вылеты из Москвы в Прагу, назначенные на 3 июля, будут выполнены в полном объёме, заявили в «Аэрофлоте».
Восстановление сообщения связано с решением властей РФ и европейской страны о временном возобновлении перелётов, сообщается на
В компании отметили, что внимательно следят за изменениями и сообщают о них на своём сайте и в социальных сетях.
Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, намеченных на 2 июля. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов.