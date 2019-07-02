https://static.news.ru/photo/26be0658-9cda-11e9-bf41-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вылеты из Москвы в Прагу, назначенные на 3 июля, будут выполнены в полном объёме, заявили в «Аэрофлоте».

Восстановление сообщения связано с решением властей РФ и европейской страны о временном возобновлении перелётов, сообщается на сайте перевозчика. Всего за день должно состояться пять рейсов до столицы республики и обратно.

В компании отметили, что внимательно следят за изменениями и сообщают о них на своём сайте и в социальных сетях.

Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, намеченных на 2 июля. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов.