Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта

Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта

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Введение: почему проект — это не просто бумага

В строительстве чаще всего «что-то идет не так» вовсе не на площадке. Залит не тот фундамент? Не сходятся балки перекрытия? Вентиляция мешает монтажу потолков? В 90% случаев проблема уходит корнями в этап проектирования.

Ошибки в проекте — как вирус в организме: долго не видны, но рано или поздно дают о себе знать. А расплата за это — срыв сроков, перерасход бюджета, переделки и репутационные потери. Согласно данным Минстроя и крупных подрядчиков, до 40% строительных конфликтов и аварийных ситуаций возникает именно из-за проектных просчетов.

В этой статье расскажем:

какие типовые ошибки совершают при проектировании ;

; как они влияют на строительство и деньги заказчика;

какие технологии помогают предотвращать эти ошибки еще «на бумаге»;

почему важно выбирать подрядчика с экспертизой не только в стройке, но и в проектировании — на примере компании «Северстрой».

Ошибка № 1. Отсутствие предпроектного анализа

Что это такое?

Многие начинают проектировать, не изучив до конца участок, его ограничения, геологию, соседние сети, особенности ландшафта и т. д. Как итог — проект не учитывает реалии, и уже на этапе строительства его приходится переделывать.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чем это чревато?

Неучтенные уклоны на участке — проблемы с планировкой и дренажем.

Высокие грунтовые воды — перерасход на фундамент и гидроизоляцию.

Перепады по высоте — ошибки в посадке здания.

Близость инженерных сетей — запреты на земляные работы.

Как избежать?

Грамотный подрядчик обязательно делает инженерные изыскания и анализ участка ДО начала проектирования. В «Северстрое» предпроектный этап включает:

топосъемку;

геологию и гидрогеологию;

анализ красных линий, подземных сетей и ограничений;

предварительное моделирование объемов и логистики.

Ошибка № 2. Проект оторван от реальных технологий строительства

Что это такое?

Проект делает архитектор или инженер без связи со строителями. Красиво на чертеже — сложно или невозможно в жизни. Элементы не пролезают в проемы, закладные не предусмотрены, кровля слишком сложна в исполнении.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Результат:

рост трудозатрат и времени;

переделки на площадке;

неудобство эксплуатации;

рост стоимости.

Как избежать?

В «Северстрое» проектируют специалисты, которые знают, как это потом будет строиться, потому что компания строит сама. Также применяются BIM-модели, где по каждому элементу можно «пройтись» в 3D еще до стройки, выявляя узкие места, коллизии и ошибки.

Ошибка № 3. Несогласованные инженерные системы

Суть ошибки:

В проекте инженерные разделы (вентиляция, электрика, водоснабжение, отопление) делают разные подрядчики, без координации между собой и с архитекторами. Часто даже без финального утверждения заказчиком.

Типичные последствия:

воздуховоды упираются в балки;

трассы проходят через несущие элементы;

невозможно установить оборудование без перепланировки;

не соблюдаются пожарные и санитарные нормы.

Как избежать?

— Применение единых платформ BIM, где все системы согласованы.

— Назначение одного ответственного проектировщика, координирующего остальных.

— Привлечение опытного подрядчика, такого как «Северстрой», на раннем этапе, чтобы архитектура и инженерка «шли рука об руку».

Ошибка № 4. Недооценка бюджета и завышенные ожидания

Суть проблемы:

Проект делается «в мечтах»: большая площадь, сложная отделка, дорогие фасады. А когда дело доходит до строительства, выясняется, что смета превышает бюджет на 40–50%.

Результаты:

заморозка проекта;

переработка архитектуры;

потеря времени, уплата штрафов за срыв сроков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как избежать?

— Сметное моделирование проекта еще на стадии концепции: в «Северстрое» проектировщики работают в связке с инженерами-сметчиками.

— Проведение вариантного расчета (сравнение двух-трех конструктивных решений по цене, срокам и сложности).

— Фиксация бюджета на старте и регулярный пересчет при каждом значимом изменении.

Ошибка № 5. Отсутствие графика реализации и этапности

Проект готов, но нет четкого плана: что строим сначала, как завозим материалы, где складируем, когда подключаем сети. В результате стройка идет хаотично, звенья мешают друг другу, не соблюдаются сроки.

Решение:

В «Северстрое» любой проект сопровождается календарным планом-графиком, который интегрирован в цифровую систему управления. Это позволяет контролировать этапы, видеть риски и заранее устранять узкие места.

Ошибка № 6. Проект без учета эксплуатации

Что это значит?

Проект не учитывает, как объект будет использоваться: нет зон хранения, неудобные проходы, оборудование трудно обслуживать, система вентиляции шумит прямо над офисом.

Чем это оборачивается?

Жалобы пользователей.

Частичные переделки.

Рост затрат на обслуживание.

Как избежать?

— Функциональное моделирование на этапе планировки: в «Северстрое» архитекторы анализируют сценарии эксплуатации.

— Совместная работа проектировщиков с эксплуатационными службами заказчика.

— Применение принципов Value Engineering — поиск решений, приносящих наибольшую эксплуатационную ценность.

Итог: сколько можно сэкономить, если не ошибаться

По оценке «Северстроя», на объектах, где проектирование вели «по старинке», до 20–25% бюджета тратится на устранение ошибок, переделки и замедления. При стоимости объекта в 100 млн рублей это потери в десятки миллионов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда же проект:

базируется на актуальных данных;

учитывает участок, логистику и эксплуатацию;

интегрирован в стройку и цифровую систему управления;

проверен через BIM и согласован по инженерке,

…то заказчик получает предсказуемый результат, без сюрпризов. А подрядчик — возможность работать четко и быстро, не занимаясь «пожарами» на площадке.

Почему важна вовлеченность подрядчика в проект уже на старте

Во многих случаях заказчики начинают стройку с проектом, разработанным в отрыве от будущих исполнителей. В результате подрядчик, получив готовую документацию, сталкивается с решениями, которые невозможно или нецелесообразно реализовать на площадке. Это оборачивается задержками, переработками, судебными спорами. Чтобы избежать этого, в 2025 году все больше девелоперов выбирают модель, при которой подрядчик участвует в проектировании наравне с архитекторами и инженерами.

Компания «Северстрой» работает именно по такой схеме. Благодаря этому проект создается с учетом:

– доступности материалов и поставщиков,

– особенностей конкретной стройплощадки,

– доступной техники и ресурсов,

– укрупненного графика строительства.

Таким образом, на этапе бумажного проектирования принимаются реалистичные, экономически обоснованные решения, что в будущем позволяет вести стройку быстро и без конфликтов.

Проект как инструмент контроля, а не просто бумага

Современный проект — это не набор чертежей в папке. Это основа управления стройкой: от закупки материалов до расчета рабочих смен. Если проект слабый, неактуальный или «мертвый» (не обновляется при изменениях), стройка начинает буксовать. Но если проект живой, цифровой и связан с системой управления — он становится надежным инструментом контроля.

В проектах «Северстроя» применяется единая цифровая среда: любые изменения фиксируются, участники оперативно получают уведомления, а заказчик видит актуальные данные и понимает, что происходит на каждом этапе. Такой подход минимизирует человеческий фактор и повышает прозрачность. В результате заказчик получает не только готовое здание, но и понятную, управляемую картину всего процесса.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Северстрой»: когда проект и стройка — единое целое

Компания «Северстрой» работает по принципу единого окна: от анализа участка и ТЗ — до сдачи объекта. Все проекты проходят через:

предпроектную аналитику;

инженерные изыскания;

многосценарное проектирование;

BIM-моделирование;

экспертизу конструктивов и инженерных решений;

интеграцию с календарным планом стройки.

Благодаря такому подходу «Северстрой» помогает заказчикам экономить время, бюджет и нервы, минимизируя переделки и неожиданные траты на стройке.

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