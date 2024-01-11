Россиян предупредили о резком подорожании аренды в 2024 году Гендиректор «Мира квартир» Луценко: аренда может подорожать на 20% в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году средние ставки аренды в России могут вырасти как минимум на 20%, заявил NEWS.ru генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Эксперт связывает это с растущей инфляцией, ростом тарифов ЖКХ и завершением действия программы льготной ипотеки. Спрос на аренду будет расти, а предложение квартир из-за этого — падать, предупредил Луценко.

В 2024 году аренда продолжит дорожать. Во-первых, из-за ужесточения условий по льготной ипотеке. Во-вторых, из-за раскручивающейся инфляции и повышения тарифов ЖКХ. В 2024 году ставки аренды вырастут еще как минимум на 20%, — заявил Луценко.

Луценко напомнил, что еще в 2023 году сокращение предложения в некоторых городах доходило до 70%. И даже если примут закон против краткосрочной аренды, и соответствующие квартиры выйдут на рынок долгосрочной аренды, рост цен все равно не остановится, добавил он. Более того, после отмены льготной ипотеки с 1 июля этот рост может даже ускориться, считает Луценко.

Ранее эксперты дали советы о том, как сэкономить на съемном жилье. В частности, они рекомендуют просить скидку за предоплату съемной квартиры. Также можно снять квартиру подальше от центра. Кроме того, можно отказаться и от хорошего ремонта с новой мебелью, если это не является принципиальным моментом. Не лишним будет и попросить собственников установить счетчики. Как показывают некоторые исследования, только на контроле расхода воды можно получить тройную экономию.