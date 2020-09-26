Зять президента Ливана заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c521d5ec-00c8-11eb-90d2-fa163e074e61_660.jpg Джебран Басиль Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава парламентской блока «Сильный Ливан», лидер Свободного патриотического движения Джебран Басиль объявил, что ПЦР-тестирование выявило у него коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на пресс-службу президента Ливана Мишеля Ауна. Христианский политик Басиль приходится зятем главе государства. Самочувствие главы депутатского блока стабильно, он продолжил политическую деятельность в удалённом формате. Басиль поблагодарил всех, кто побеспокоился о его здоровье, и попросил уйти на двухнедельный карантин людей, которые контактировали с ним в последние дни.

Местные СМИ ожидают, что в президентском дворце после новости о заражении Басиля введут строгие санитарные меры. Президенту Ауну 84 года и он входит в группу риска, при этом пока нет достоверных данных, когда глава государства в последний раз общался со своим зятем.

Согласно сводке ливанского Минздрава, за последние сутки в стране выявлено 1280 случаев COVID-19. С 21 февраля в Ливане зафиксировано 25 242 случая при 340 летальных исходах.

Глава парламентской комиссии по здравоохранению Асем Араджи заявил, что власти страны не контролируют эпидемическую ситуацию из-за отсутствия коммуникации между ведомствами.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом. Болезнь протекает в лёгкой форме. В настоящее время российский чиновник перешёл на дистанционный режим работы.