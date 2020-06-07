Житель Пальмиры рассказал о вербовке боевиками под страхом смерти

https://static.news.ru/photo/6ae6603c-a96d-11ea-a525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/Global Look Press

Бывший боевик Мухаммад Усейн Сауд, до встречи с террористами работавший в коммунальной службе Пальмиры, рассказал, как террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) принуждает мирных жителей к сотрудничеству, угрожая расправой.

Он сообщил, что до боевых действий занимался уборкой мусора в городе. Когда боевики захватили Пальмиру, всех рабочих принудили к сотрудничеству с ними под страхом смерти. Сауда завербовали в 2015 году со многими другими мирными жителями. Их заставляли минировать дороги и вывозить за город трупы. По словам бывшего боевика, в рядах террористов встречались иностранные специалисты и лояльные к ИГ сирийцы.

После того как брат Сауда был убит по подозрению в предательстве, он бежал в Ракку, а затем в Эт-Танф, где должен был вступить в патруль американской военной базы. Вместо этого ему поручили грабить бедуинов и заниматься мародёрством в составе отряда, командиром которого был бандит и наркоторговец, передаёт издание «Известия».

У меня была зарплата $300 в месяц. Наш командир получал деньги от американцев и раздавал нам, — рассказал Сауд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что боевики из группировки «Аль-Исламад-Туркестани» оказались виновны в подрыве патруля в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.