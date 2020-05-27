Военные РФ назвали причастных к подрыву турецкого патруля в Сирии

https://static.news.ru/photo/b3937bf8-a053-11ea-890d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Gobal Look Press

Боевики из группировки «Аль-Исламад-Туркестани» оказались виновны в подрыве патруля в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, подрыв произошёл 7 мая около 10.40 при совершении марша по трассе М-4. В результате происшествие один военный скончался на месте, а несколько человек были доставлены в госпиталь в тяжёлом состоянии.

По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани», которые привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы, — цитирует сообщение РИА Новости.

NEWS.ru сообщал ранее, что для организации патрулирования создан единый российско-турецкий координационный центр. Совместные операции проводятся согласно договорённостям.