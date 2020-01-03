Рост напряжённости на Ближнем Востоке является результатом вмешательства извне, а не действий Ирана. Об этом заявил глава МИД страны Джавад Зариф в ходе встречи со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдулрахман Бен Джассим Аль Тани.
Глава внешнеполитического ведомства Катара охарактеризовал ситуацию в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани как «деликатную и тревожную» и призвал к восстановлению спокойствия.
Зариф в свою очередь, подчеркнул, что Тегеран не стремится к эскалации. Нестабильность и снижение безопасности на Ближнем Востоке он объяснил присутствием «иностранных и внерегиональных сил»,
Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков назвал США экспортёрами хаоса на Ближний и Средний Восток, а также в другие регионы. По его словам, Вашингтон не способен поддерживать стабильность в мире или не желает этого.
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