https://static.news.ru/photo/1732829c-4fd9-11ea-b693-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Американские конгрессмены устали от политики авантюризма и неверных решений президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя одобрение Сенатом США резолюции, которая ограничивает полномочия главы государства на ведение военных действий с Исламской республикой.

Даже сторонники Трампа видят, что он «делает стратегические ошибки в расчётах», а принимаемые им решения основаны на иллюзиях, сказал министр в интервью телеканалу NBC.

Он также выразил уверенность, что американский лидер наложит вето на решение парламентариев.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана заподозрили США в хакерских атаках в конце 2019 года и в начале февраля 2020-го. По словам специалистов, это привело к временным перебоям со связью.