Американские конгрессмены устали от политики авантюризма и неверных решений президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя одобрение Сенатом США резолюции, которая ограничивает полномочия главы государства на ведение военных действий с Исламской республикой.
Даже сторонники Трампа видят, что он «делает стратегические ошибки в расчётах», а принимаемые им решения основаны на иллюзиях,
Он также выразил уверенность, что американский лидер наложит вето на решение парламентариев.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана заподозрили США в хакерских атаках в конце 2019 года и в начале февраля 2020-го. По словам специалистов, это привело к временным перебоям со связью.
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