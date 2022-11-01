WSJ: Саудовская Аравия передала США данные о «неизбежной атаке» Ирана WSJ: Саудовская Аравия передала США данные разведки о «неизбежной атаке» из Ирана

Фото: Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Саудовская Аравия поделилась с Пентагоном данными разведки о «неизбежной атаке» из Ирана. По данным Эр-Рияда, целями Тегерана станут объекты на территории королевства, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания указали на повышение уровня боеготовности вооруженных сил, которое провели после этого в регионе США, Саудовская Аравия и некоторые другие страны.

По мнению официальных лиц Саудовской Аравии, уверяют в WSJ, Иран якобы намерен провести атаки и на само королевство, и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Причиной газета называет желание Тегерана якобы «отвлечь внимание от внутренних протестов».

Ранее Иран расширил список санкций против США. В частности, в обновленный список вошли ЦРУ и Национальная гвардия. Санкции были приняты в ответ на ограничения со стороны США. Вашингтон ввел санкции против 14 должностных лиц и трех организаций Ирана, которые он посчитал ответственными за подавление протестов в стране.