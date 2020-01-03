https://static.news.ru/photo/71156df4-2f15-11ea-a743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw dpa/Global Look Press

Авиаудары были нанесены по колонне иракских ополченцев к северу от Багдада. В результате ЧП погибли шесть человек.

Кроме того, три человека получили тяжёлые ранения. Колонна состояла из трёх машин, две из которых были найдены сожжёнными, передаёт Reuters со ссылкой на источник.

По данным Сил народной мобилизации, удар поразил медицинский конвой, а не высших должностных лиц. Военные Ирака отрицают это.

Управляемая властями Соединённых Штатов коалиция, борющаяся с запрещённой в РФ террористической организацией «Исламское государство», отрицает причастность к ЧП.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.