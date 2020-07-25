Военный лагерь «Ас-Сакр» в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Три ракеты упали на территории военного лагеря «Ас-Сакр», который расположен на южной окраине столицы Ирака.
На месте лагеря располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». В результате обстрела взорвался склад с оружием и боеприпасами. Начался пожар.
По данным телеканала Al Arabiya, на территории лагеря
Представители силовых структур Багдада заявили о двух взрывах в лагере. В настоящее время неизвестно, что стало причиной произошедшего.
NEWS.ru писал, что две ракеты «Катюша» упали около посольства США в Ираке. Инцидент произошёл 19 июля. Через несколько дней иракские органы безопасности обнаружили подземный схрон с ракетами для ЗРК «Катюша».
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