Военэксперт рассказал, будет ли Иран вовлечен в конфликт на Ближнем Востоке Военэксперт Литовкин: Иран не пойдет на прямой конфликт с Израилем из-за США

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран вряд ли решится пойти на прямой конфликт с Израилем из-за США, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, в Тегеране опасаются, что Вашингтон может нанести удар по иранским ядерным объектам. По словам Литовкина, США, в свою очередь, опасаются, что Иран ударит по Израилю и закроет Ормузский пролив и Персидский залив.

В Иране понимают, что США способны нанести удар по их ядерным реакторам. В то же время США понимают, что Иран способен нанести удар по Израилю своими мощными ракетами и закрыть Ормузский пролив и Персидский залив. Откуда в Америку поступает нефть. Перекрыть их можно несколькими способами — установкой мин, нанесением ударов по кораблям. Я бы не ожидал от Ирана ничего, кроме риторических грозных заявлений, — сказал Литовкин.

Ранее стало известно, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). Отмечается, что это произойдет при условии, что боевые действия закончатся до конца 2024 года.

По данным издания, такие расходы составят порядка 10% ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без подключения ливанского движения «Хезболла», а также войск Ирана и Йемена. Кроме того, ожидается, что 350 тысяч призванных на службу резервистов ЦАХАЛ вскоре вернутся на свои рабочие места.