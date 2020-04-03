Власти Турции намерены включить истории о Ходже Насреддине в список ЮНЕСКО

Министерство культуры и туризма Турции выступило с инициативой увековечить память о культурном герое Ходже Насреддине. Соответствующее заявление было подано в фонд нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Турция предложила ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия четыре объекта, один из которых искусство исламской каллиграфии. Еще три заявки поданы совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, в том числе традиции рассказов о Ходже Насреддине, — отметили представители ведомства.
Ходжа Насреддин — это известнейший фольклорный персонаж мусульманского Востока и народов Средиземноморья. Его особым талантом была способность выходить из любой ситуации с помощью слова. Персонаж символизирует бунтаря, глупца, вольнодумца и философа-циника, который высмеивает человеческие пороки.
NEWS.ru передавал ранее, что российский режиссёр Тимур Бекмамбетов намерен поставить на сцене московского Театра наций спектакль «Ходжа Насреддин».
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