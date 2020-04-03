Власти Турции намерены включить истории о Ходже Насреддине в список ЮНЕСКО

Фото: Wikimedia

Ливанская газета сообщила о фейковой новости одного из региональных каналов, которая привела к большой гибели животных, в том числе домашних питомцев.

Журналист ливанского телеканала сообщил о том, что животные могут быть переносчиками коронавирусной инфекции и заражать людей. После этого были зафиксирована гибель большого количества животных. Помимо домашних животных ливанцы стали отравлять...