https://static.news.ru/photo/18dd8b30-4676-11ea-afc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Heyong/XinHua/Global Look Press

В эпидемиологическом отделении в госпитале в столице Иордании Аммане в карантине находятся 80 человек, которые могли заразиться коронавирусом.

Большую часть помещённых под наблюдение медиков составляют студенты, которые были эвакуированы из Ухани 1 февраля — 71 человек. Ещё девять были доставлены в больницу ранее, сообщает Al-Bawaba со ссылкой на Минздрав страны.

Самолёт, который доставил учащихся в Иорданию, в течение пяти дней будут чистить.

NEWS.ru писал, что медики из КНР опубликовали снимки лёгких, поражённых новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Жертвами вируса в Китае стали уже более 360 человек, число заболевших пневмонией составляет более 17 тыс. человек.