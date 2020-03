Он подчеркнул, что вопрос освобождения пленных радикалов относится к полномочиям афганского правительства, а не Вашингтона.

По словам президента, судьба талибов может стать частью предстоящих межафганских переговоров, но не их условием, сообщается в Twitter телеканала Тolo News.