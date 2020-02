По утверждению издания, боевики сами опубликовали запись издевательств над пленным.

Video shows the treatment of war prisoners in Turkish held areas in Syria. Here is a Syrian soldier being tortured brutally by Turkish-backed Faylaq Al-Sham militants. The offender is identified as lieutenant Fadi Al-Sultan from Al-Tah town. pic.twitter.com/WTiOEYuep2