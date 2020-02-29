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Буферная зона шириной в 30 км может появиться на северной границе Сирии. С предложением о её создании выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Зона будет проходить через большую часть провинции Латакия. Её оборудованием займутся турецкие военные. При этом Анкара не собирается ставить в известность об этом российский военный контингент в САР, сообщает AMN....