https://static.news.ru/photo/3dd21a80-5af5-11ea-97e1-fa163e074e61_660.jpgФото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
Арабское издание Al-Masdar News опубликовало видеозапись, как утверждается, истязаний пленного сирийского солдата боевиками из протурецкой группировки Файлак ам-Шам. Безоружного мужчину унижают и бьют.
Некоторые источники утверждают, что солдат был позже казнен. Это не было подтверждено, — сообщает Al-Masdar.
По утверждению издания, боевики сами опубликовали запись издевательств над пленным.
Video shows the treatment of war prisoners in Turkish held areas in Syria. Here is a Syrian soldier being tortured brutally by Turkish-backed Faylaq Al-Sham militants. The offender is identified as lieutenant Fadi Al-Sultan from Al-Tah town. pic.twitter.com/WTiOEYuep2
Освещающее ближневосточные конфликты Al-Masdar News появилось в 2014 году, издание комплиментарно к сирийскому режиму Башара Асада. Критики считают, что сетевой журнал связан с властями Сирии.
Как писал NEWS, сирийская и турецкие армии 28 февраля оказались в шаге от прямого столкновения в мятежной провинции Идлиб на севере Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция готова к «применению всей боевой мощи» в случае проведения военной операции.