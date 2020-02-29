Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Арабское издание Al-Masdar News опубликовало видеозапись, как утверждается, истязаний пленного сирийского солдата боевиками из протурецкой группировки Файлак ам-Шам. Безоружного мужчину унижают и бьют.

Некоторые источники утверждают, что солдат был позже казнен. Это не было подтверждено, — сообщает Al-Masdar.

По утверждению издания, боевики сами опубликовали запись издевательств над пленным.

Освещающее ближневосточные конфликты Al-Masdar News появилось в 2014 году, издание комплиментарно к сирийскому режиму Башара Асада. Критики считают, что сетевой журнал связан с властями Сирии.

Как писал NEWS, сирийская и турецкие армии 28 февраля оказались в шаге от прямого столкновения в мятежной провинции Идлиб на севере Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция готова к «применению всей боевой мощи» в случае проведения военной операции.

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