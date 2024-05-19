Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку IRIB: вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян совершил жесткую посадку, передает государственный телеканал IRIB. По его данным, ЧП произошло у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

По информации СМИ, спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Уточняется, что ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность.

Известно, что 19 мая Раиси участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане.

Ранее девять военных погибли в департаменте Боливар в сельской местности на севере Колумбии при крушении вертолета. Они снабжали правительственные войска, задействованные в операции против крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива».

Вертолет доставлял грузы в муниципалитет Санта-Роза-дель-Сур, район, где произошли бои между группировкой Армии национального освобождения и наркоторговцами клана. По данным Минобороны Колумбии, речь идет о вертолете российского производства Ми-17 с бортовым номером 3395. Эту модель часто используют колумбийские военные для перевозки личного состава и грузов.