В секторе Газа назвали условия для освобождения заложников «Исламский джихад»: иностранных заложников освободят при достижении перемирия

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявило, что освободит иностранных заложников при достижении временного перемирия, передает телеканал Al Arabiya. В организации добавили, что сохранят партнерские отношения с Палестинской национальной администрацией (ПНА) «при любых будущих раскладах».

Мы освободим иностранных гражданских заложников, если будет достигнуто временное перемирие, — приводит канал заявление движения.

Ранее представители военного крыла движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщили, что жертвами ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа стали более 60 заложников. Они отметили, что извлечь из-под завалов тела всех погибших не представляется возможным и 23 из них по-прежнему находятся под обломками.

До этого в ХАМАС уже сообщали о том, что в ходе обстрела Аль-Джабалии в секторе Газа погибли семь заложников. Группировка утверждает, что трое из них являются обладателями иностранных паспортов. При этом не уточняется, о гражданах какой именно страны идет речь.

Ранее представитель группировки Гази Хамад заявил, что движение ХАМАС готово пойти на «полный компромисс» в вопросе обмена пленными с Израилем. По его словам, речь идет как о военных, так и о гражданских лицах.