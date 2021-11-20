В Пентагоне заявили о возможном наращивании сил на Ближнем Востоке

США намерены сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости нарастить его. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передаёт РИА Новости. В то же время, по его словам, США отдают приоритет дипломатии и рассматривают военную силу как средство поддержки. Вашингтон будет развивать различные партнёрства в регионе для отражения угроз.

Мы обладаем очень реальной силой. Мы можем и будем её поддерживать. Если будет нужно, мы перебросим дополнительные силы и сделаем это быстро, — сказал Остин на конференции «Манамский диалог» в Бахрейне.

По словам Остина, США в первую очередь используют дипломатические рычаги и рассматривают военную силу как средство поддержки.

Он также добавил, что Вашингтон заинтересован в углублении многосторонних партнёрских отношений на Ближнем Востоке, которые могли бы отразить стоящие перед регионом угрозы. К ним он отнёс, в том числе, и пандемию коронавируса, климатический кризис, проблемы распространения ядерного оружия, а также деятельность экстремистских группировок и «поддержку Ираном террористических формирований».

Глава Пентагона отметил, что иранские беспилотники мешают Соединённым Штатам бороться с боевиками.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что мир входит в эру повышенной стратегической нестабильности, это связано с формированием трёх центров силы — России, Китая и США.