В Пакистане число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч

Число инфицированных коронавирусом в Пакистане за сутки увеличилось на 981 человека, таким образом общее количество достигло 20084 заражённых. Погибли 457 человек.
Наибольшее число заболевших COVID-19 приходится на провинцию Пенджаб — 7 494 человека.
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Несмотря на динамику роста заболеваемости власти страны заявили о намерении постепенно снять ограничения в сфере экономики.
Мы должны поступить так же, чтобы не допустить роста безработицы, улучшить возможности для трудоустройства и не допустить коллапса национальной системы здравоохранения, — отметил министр планирования и развития Пакистана Асад Умар.
Вопрос о режиме карантина в Пакистане планируется обсудить 9 мая на заседании Национального координационного комитета по противодействию COVID-19.
Ранее власти Молдавии заявили, что не собираются продлевать режим чрезвычайного положения в стране, введённый из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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