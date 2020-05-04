Ближний Восток

В Пакистане число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч

10:55, 04 мая 2020
Фото: Pakistani News - May 2, 2020 PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число инфицированных коронавирусом в Пакистане за сутки увеличилось на 981 человека, таким образом общее количество достигло 20084 заражённых. Погибли 457 человек.

Наибольшее число заболевших COVID-19 приходится на провинцию Пенджаб — 7 494 человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Несмотря на динамику роста заболеваемости власти страны заявили о намерении постепенно снять ограничения в сфере экономики.

Мы должны поступить так же, чтобы не допустить роста безработицы, улучшить возможности для трудоустройства и не допустить коллапса национальной системы здравоохранения, — отметил министр планирования и развития Пакистана Асад Умар.

Вопрос о режиме карантина в Пакистане планируется обсудить 9 мая на заседании Национального координационного комитета по противодействию COVID-19.

Ранее власти Молдавии заявили, что не собираются продлевать режим чрезвычайного положения в стране, введённый из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

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