В Пакистане число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч

Фото: Pakistani News - May 2, 2020 PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, погибли 18 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).

Теракт произошёл в афганской провинции Гильменд на юге страны в воскресенье вечером, 3 мая. Автомобиль взорвался возле контрольно-пропускного пункта афганской национальной армии и национального директората безопасности в районе Нахре Серадж....