В Молдавии не будут продлевать режим ЧП, введённый из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/563d182e-8dd9-11ea-a594-fa163e074e61_660.jpg Ион Кику Фото: gov.md

Власти Молдавии не собираются продлевать режим чрезвычайного положения в стране, введённый из-за пандемии коронавируса. Это подтвердил премьер Ион Кику.

Режим ЧП заканчивается 15 мая, мы не планируем его продлевать. После этого к нормальной работе вернутся и парламент, и другие государственные учреждения, — приводит его слова ТАСС.

Кику отметил, что в стране отмечен спад заболеваемости COVID-19, потому необходимости ужесточать меры нет. Однако, по его словам, ограничения всё ещё будут действовать, поскольку опасность ещё не миновала.

Некоторые граждане расслабились, но возможный рост числа новых случаев заболеваний вынудит нас вернуть жёсткие ограничения. Поэтому прошу всех соблюдать правила, — подытожил он.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал о мерах против распространения коронавируса. Власти страны приняли решение о закрытии двух сёл на карантин. Доступ будет ограничен в населённые пункты Гагаузской автономии. Речь идёт о сёлах Етулия и Чишмикиой района Вулканешты. Кроме того, карантин уже действует в городах Глодяны, Штефан-Водэ и Сороки, а также в сёлах Талмаза и Карахасань, писал NEWS.ru.