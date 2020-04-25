Власти Молдавии закрыли два села на карантин

Премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал о мерах против распространения коронавируса. Власти страны приняли решение о закрытии двух сёл на карантин.
Доступ будет ограничен в населённые пункты Гагаузской автономии,
Кроме того, карантин уже действует в городах Глодяны, Штефан-Водэ и Сороки, а также в сёлах Талмаза и Карахасань.
Ранее NEWS.ru писал, что в Молдавии продлили до 24 апреля срок карантина из-за пандемии коронавируса. При этом в правительстве отметили, что нерабочими могут быть объявлены и последующие дни.
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