Страны СНГ

Власти Молдавии закрыли два села на карантин

18:15, 25 апреля 2020
Фото: Guttorm Flatabø/CC BY 2.0/wikipedia.org

Премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал о мерах против распространения коронавируса. Власти страны приняли решение о закрытии двух сёл на карантин.

Доступ будет ограничен в населённые пункты Гагаузской автономии, передаёт РИА Новости. Речь идёт о сёлах Етулия и Чишмикиой района Вулканешты.

Кроме того, карантин уже действует в городах Глодяны, Штефан-Водэ и Сороки, а также в сёлах Талмаза и Карахасань.

Ранее NEWS.ru писал, что в Молдавии продлили до 24 апреля срок карантина из-за пандемии коронавируса. При этом в правительстве отметили, что нерабочими могут быть объявлены и последующие дни.

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