Власти Молдавии закрыли два села на карантин

https://static.news.ru/photo/b48baea4-8708-11ea-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guttorm Flatabø/CC BY 2.0/wikipedia.org

Премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал о мерах против распространения коронавируса. Власти страны приняли решение о закрытии двух сёл на карантин.

Доступ будет ограничен в населённые пункты Гагаузской автономии, передаёт РИА Новости. Речь идёт о сёлах Етулия и Чишмикиой района Вулканешты.

Кроме того, карантин уже действует в городах Глодяны, Штефан-Водэ и Сороки, а также в сёлах Талмаза и Карахасань.

Ранее NEWS.ru писал, что в Молдавии продлили до 24 апреля срок карантина из-за пандемии коронавируса. При этом в правительстве отметили, что нерабочими могут быть объявлены и последующие дни.