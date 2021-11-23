В одном из районов Кабула прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошёл около центра вербовки полиции. По данным российского посольства в Афганистане, в результате взрыва граждане России не пострадали, передаёт ТАСС. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подтверждаем, что россияне не пострадали, — рассказали в диппредставительстве.

По информации телеканала Al Jazeera, взрыв прогремел на рынке в центре города.

В свою очередь издание Aamaj News сообщает, что причиной взрыва стала магнитная мина, прикреплённая к автомобилю, принадлежащему радикальному движению «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Также отмечается, что пострадали два человека. Кроме того, после взрыва были слышны звуки выстрелов.

На видео, опубликованном на странице издания в Facebook, виден повреждённый пикап и стоящие возле него вооружённые мужчины.

До этого случая 17 ноября произошёл мощный взрыв в западной части Кабула, в районе Даште-Барчи. Тогда погибли четыре человека, ещё двое получили ранения. Ответственность за случившееся никто на себя не взял.