Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Представители коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) прокомментировали ракетные удары по военной базе в Багдаде.

По словам полковника Майкла Каггинса, атака на базу, на которой размещены войска операции «Непоколебимая ярость», зафиксирована 03:24 (иракское время).

Он также сообщил, что в результате ударов никто не пострадал. В настоящее время ведётся расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что американское посольство в Ираке, предположительно, подверглось обстрелу. Несколько ракет упало в «зелёной зоне» Багдада, в которой находится дипмиссия и база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами.

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