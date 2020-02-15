https://static.news.ru/photo/3480d432-508a-11ea-9366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Представители коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) прокомментировали ракетные удары по военной базе в Багдаде.

По словам полковника Майкла Каггинса, атака на базу, на которой размещены войска операции «Непоколебимая ярость», зафиксирована 03:24 (иракское время).

Он также сообщил, что в результате ударов никто не пострадал. В настоящее время ведётся расследование.

The Coalition confirms small rockets impacted the Iraqi base hosting @CJTFOIR troops in the International Zone, Feb. 16 at 3:24 a.m. (Iraq Time). No casualties. Investigation ongoing. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 16, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что американское посольство в Ираке, предположительно, подверглось обстрелу. Несколько ракет упало в «зелёной зоне» Багдада, в которой находится дипмиссия и база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами.