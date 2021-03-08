В Израиле развеяли надежды на скорое открытие границ для туристов

https://static.news.ru/photo/34ce78aa-80a3-11eb-9c5a-96000091f725_660.jpg Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Успехи кампании по вакцинации в Израиле не означают скорого открытия границ для иностранных туристов, заявил в интервью NEWS.ru депутат кнессета Владимир Белиак.

По словам представителя партии «Еш Атид», израильское правительство пытается предотвратить проникновение в страну новых мутаций коронавируса, которые могут оказаться нечувствительны к вакцинам. Поэтому на лёгкий старт туристического сезона в этом году можно не надеяться.

Я не специалист в области эпидемиологии, но в декабре появились новые мутации коронавируса, поэтому все наши планы по открытию страны, видимо, будут изменены, — уточнил Владимир Белиак. — Существует опасность, что будет найдена мутация, на которую вакцина работать не будет. Так что пока очень сложно прогнозировать, как именно страна будет открываться для иностранных туристов.

В Израиле хотя бы одну дозу вакцины получили уже более половины граждан, однако, как напомнил депутат, некоторые люди отказываются вакцинироваться по медицинским или идеологическим причинам. Поэтому в государстве неоднозначно относятся к идее введения вакцинных паспортов.



Интервью с Владимиром Белиаком опубликовано на сайте NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru передавал данные ООН о количестве полностью открытых для туристов страны. На данный момент их всего пять: Албания, Коста-Рика, Доминикана, Северная Македония и Танзания.