В ООН назвали полностью открытые для туризма страны

https://static.news.ru/photo/af4c1c08-802c-11eb-9908-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Только пять стран мира в настоящее время в полной мере открыты для приёма иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении Организации Объединённых Наций (ООН).

Путешественников без ограничений принимают Албания, Коста-Рика, Доминикана, Северная Македония и Танзания. С последним государством у России открыто прямое авиасообщение.

Каждая третья страна (69 из 217) сейчас полностью закрыта для туристов. 73 государства свои границы закрыли частично. Около 70 стран ввели особые требования, включающие предъявление результатов теста на коронавирус или отбывание карантина.

В ООН ранее сообщали, что туротрасль понесла убытки в размере $935 млрд за первые 10 месяцев 2020 года.

Как сообщал NEWS.ru, посольство Соединённых Штатов Америки в РФ снова начнёт выдавать туристическую визу (B1/B2) с 1 марта. Об этом рассказали в Госдепе США. Заявления будут принимать только от людей, которые могут рассчитывать на получение въездного документа без прохождения собеседования. Работу генконсульств США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке ограничили в марте 2020 года.