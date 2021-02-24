Посольство США в России возобновит выдачу туристических виз

https://static.news.ru/photo/57face8c-76b7-11eb-9bff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Соединённых Штатов в России снова начнёт выдавать туристическую визу (B1/B2) с 1 марта, сообщили в Государственном департаменте США.

Заявления будут принимать только от людей, которые могут рассчитывать на получение въездного документа без прохождения собеседования.

Начиная с 1 марта 2021 в ограниченном количестве возобновляется приём заявлений на визу B1/B2 без прохождения собеседования, — говорится на официальном портале Госдепа о консульских услугах.

Там отмечается, что сейчас подобные заявления рассматриваются только в Генеральном консульстве в Екатеринбурге. Журналистам ТАСС в московском посольстве заявили о серьёзных ограничениях в количестве рассматриваемых заявок.

Предоставление консульских услуг очень ограничено и из-за мер безопасности, связанных спандемией, и из-за невыдачи российских виз сотрудникам американской миссии в России, — сказали в диппредставительстве.

Работу генконсульств США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке ограничили в марте 2020 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Шри-Ланка вновь открыла доступ на остров для иностранных туристов после локдауна, который длился порядка десяти месяцев. Правительство государства уже подготовило требования к туристам, которые захотят посетить страну.