В Иране жертвами коронавируса стали 3603 человека

https://static.news.ru/photo/18e3b2f6-7729-11ea-b50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Сейчас в Иране уже 58 226 заражённых COVID-19, из которых 3603 пациентам справиться с болезнью не удалось. Об этом сообщил официальный представитель местного Минздрава Киануш Джаханпур.

В Иране за прошедшие сутки выявлены 2483 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. С учётом этих данных число заражённых выросло до 58 226. Всего число погибших от последствий коронавируса — 3603, — сообщил он в эфире телеканала IRINN.

По словам Джаханпура, выздороветь удалось 22 011 заражённым коронавирусом. При этом за последние сутки в Иране умер от COVID-19 151 больной.

При этом прошедшие 24 часа стали рекордными по числу заразившихся COVID-19. Их в Исламской Республике стало больше на 3186, жертвами коронавируса за сутки стали 158 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав Кувейта сообщил о первом случае смерти от коронавируса в стране. Скончался 46-летний гражданин Индии, проживающий в эмирате.