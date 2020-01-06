https://static.news.ru/photo/4d65c29c-32ac-11ea-a214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Разбившийся в Тегеране Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся до столкновения с землёй, говорится в расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

Самолёт загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолёте и распространялся по его фюзеляжу, — говорится в заявлении организации.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, возвращался в аэропорт после вылета из Тегерана в Киев.