В Иране впервые за 12 лет сменился глава парламента

Новым главой парламента Ирана стал бывший мэр Тегерана, экс-руководитель полиции Мохаммад-Багер Галибаф. На посту он сменил Али Лариджани, который возглавлял законодательный орган с 2008 года.
Галибаф был выбран через голосование депутатов парламента 11-го созыва, сообщает телерадиокомпания IRIB.
Али Лариджани ещё в конце 2019 года сообщил, что не станет бороться за кресло главы парламента, а собирается преподавать в университете.
Мохаммад-Багер Галибаф родился 23 августа 1961 года в населённом пункте Торкабе на северо-востоке Ирана. После победы исламской революции в 1979 году и с началом ирано-иракской войны в 19 лет Галибаф стал командующим бригадой Имама Резы, а через год возглавил дивизию Наср.
После войны он руководил бюро Хатам аль-Анбия, работающим на Корпус стражей Исламской революции (КСИР), командовал ВВС КСИР, а с 2000 по 2005 год был главой полиции Ирана.
Как ранее писал NEWS.ru, политика Израиля заключается в противостоянии агрессивным действиям Ирана и его попыткам закрепиться в Сирии. Об этом 24 мая заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на первом рабочем заседании правительства страны, сформированного им по итогам выборов 2 марта.
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