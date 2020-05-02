В Иране ожидают второй и третьей волны коронавируса

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В Иране ожидают как минимум две волны коронавируса. Такое мнение выразил замминистра здравоохранения страны и глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз.

В этом нет никаких сомнений. Это непременно произойдёт, — цитирует его ISNA.

Он отметил, что Минздрав озабочен ситуацией с эпидемией в осенние месяцы (с 22 сентября по 20 декабря), потому что именно в этот период могут последовать новые волны пандемии.

Всего в стране выявлены 96 448 случаев COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что в стране наблюдается снижение смертности от коронавирусной инфекции.