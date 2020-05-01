В Иране отмечается снижение смертности от COVID-19

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Министерств здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура сообщил, что в стране наблюдается снижение смертности от коронавирусной инфекции.

За последние сутки от нового заболевания скончались 68 человек. Накануне число умерших составило 71 человек. Общее количество летальных исходов составило 6091.

Всего в стране всего выявлены 95 646 случаев COVID-19. Из них 2899 пациентов находятся в критическом состоянии, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, власти Ирана решили принять избирательный подход к введению или снятию ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Страну разделят на зоны в зависимости от степени распространения COVID-19.