Иран разделят на зоны по уровню коронавирусной угрозы

Власти Ирана решили принять избирательный подход к введению или снятию ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Страну разделят на зоны в зависимости от степени распространения COVID-19.
Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани,
С 19 февраля, когда власти Ирана сообщили о первом заражении коронавирусом, в стране зафиксировано около 90 тысяч случаев COVID-19. Более 5,6 тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции.
Ранее Рухани заявлял, что Иран справляется с коронавирусной угрозой лучше, чем страны Европы, писал NEWS.ru.
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