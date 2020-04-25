Иран разделят на зоны по уровню коронавирусной угрозы

https://static.news.ru/photo/e52799b0-879e-11ea-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-Motahari Bina/dpa/Global Look Press

Власти Ирана решили принять избирательный подход к введению или снятию ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Страну разделят на зоны в зависимости от степени распространения COVID-19.

Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани, передаёт РИА Новости. Страну поделят на районы трёх типов — белые, жёлтые и красные. Все мероприятия, связанные с коронавирусом, будут осуществляться в рамках этого разделения. В частности, как уточнил Рухани, в белых зонах вновь разрешат собираться на пятничные молитвы и посещать религиозные объекты.

С 19 февраля, когда власти Ирана сообщили о первом заражении коронавирусом, в стране зафиксировано около 90 тысяч случаев COVID-19. Более 5,6 тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции.

Ранее Рухани заявлял, что Иран справляется с коронавирусной угрозой лучше, чем страны Европы, писал NEWS.ru.