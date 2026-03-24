В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня

Правительство и ВС Ирана не поднимали вопрос прекращения огня в конфликте с Вашингтоном и Израилем, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Якуб Резазаде в разговоре с агентством ISNA.
Дипломатический аппарат, правительство или вооруженные силы не поднимали вопрос о каких-либо переговорах и предложениях касательно окончания войны или перемирия, а также не вели об этом разговор, — отметил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными».