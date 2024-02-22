Министр Израиля заявила, что гордится руинами Газы Министр Израиля по делам женщин: я лично горжусь руинами Газы

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. Об этом она сказала в ходе слушаний в Кнессете, где обсуждалась возможность исключении депутата Офера Кассифа, выступившего в поддержку пострадавших палестинцев, передает турецкое агентство TRT.

Я лично горжусь руинами Газы и тем, что каждый ребенок, даже через 80 лет, расскажет своим внукам, что сделали евреи, — сказала Голан.

Пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер во время пресс-конференции не стал комментировать высказывания Голан, переведя внимание на другого спикера.

Я бы посоветовал вам внимательно взглянуть на комментарии, сделанные Госсекретарем в Тель-Авиве на пресс-конференции две недели назад, где он конкретно говорил о последствиях дегуманизирующего языка и о том, почему важно, чтобы ни одна из сторон не этого конфликта не расчеловечивала кого-либо. Это будет и впредь нашей позицией, — заявил Миллер.

Мэй Голан является депутатом консервативной правой партии «Ликуда». Она и ранее делала резонансные заявления в отношении этнических сообществ, в том числе в отношении африканских беженцев в Израиле. К слову, Кнессет не смог прекратить полномочия депутата Кассифа, отстранения которого за пропалестинские высказывания требовала Голан. 85 депутатов Кнессета поддержали предложение правого политика, а 11 выступили в защиту депутата левых политических взглядов. Для положительного решения об исключения требовалось 90 голосов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь полной победы над движением ХАМАС. По словам политика, это означает также освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.