Нетаньяху объявил о решимости достичь полной победы над ХАМАС

Фото: Thomas Koehler/Thomas Koehler/AA/photothek.de/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь полной победы над радикальным движением ХАМАС. По словам политика, это означает также освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Мы полны решимости достичь полной победы [над ХАМАС], что означает также освобождение заложников. Наша формула проста — сильное военное давление и жесткая позиция на переговорах. <...> Надеюсь, что мы вскоре сможем достичь соглашения об освобождении заложников, — сказал премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что израильские военные к настоящему времени «разрушили три четверти батальонов ХАМАС» в Газе. Также он указал на необходимость в вопросе освобождения заложников «оказывать давление на Катар». Кроме того, Израиль не согласится на международный диктат, пытающийся навязать ему палестинское государство, резюмировал глава правительства Израиля.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проинформировал, что действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. По его данным, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.