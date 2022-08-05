В Газе погиб командир «Исламского джихада» в результате авиаудара Израиля

Фото: Ahmed Zakot/Global Look Press

Один из командиров движения «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Тайсир аль-Джабари погиб в результате израильского авиаудара по Газе, сообщает Al Jazeera. Отмечается, что после израильских налетов 5 августа в больницу доставили 19 человек с ранениями.

Тайсир аль-Джабари, командир бригад Аль-Кудс, военного подразделения «Исламского джихада», погиб в результате авиаудара по квартире в Палестинской башне в центре города Газа, — передает агентство.

5 августа Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Был нанесен ряд ракетных ударов по целям в секторе Газа. Отмечается, что в граничащих с анклавом районах введено чрезвычайное положение.

Режим чрезвычайного положения будет действовать до 20:00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора.

До этого Израиль нанес несколько ударов по целям в секторе Газа 18 июня. Атака стала ответом на ракетный обстрел израильской территории. За несколько часов до нее по территории Израиля из сектора Газа была выпущена ракета. Ее перехватили системы израильской ПВО.