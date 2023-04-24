В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей

Фото: Gili Yaari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иерусалим

В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, происшествие расценивается как теракт, сообщает The Jerusalem Post. По предварительным данным, ранены пять человек, один из них в тяжелом состоянии. Водитель был застрелен на месте происшествия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью через несколько минут после ЧП, которое произошол в День памяти — государственный день траура.

Эти террористические атаки осуществляются с расчетом на то, что они выгонят нас отсюда. Если бы они могли, они бы убили нас всех, — сказал Нетаньяху.

18 апреля два человека получили ранения во время стрельбы возле базы пограничной полиции в Иерусалиме. Злоумышленник ранил двух мужчин 48 и 50 лет, когда те возвращались с утренней молитвы на машине.

В марте в Иерусалиме прошли массовые протесты возле здания парламента. К кнессету приезжали демонстранты из разных городов страны, чтобы выразить недовольство правовыми пертурбациями, организованными новым правительством. Врачебное сообщество объявило забастовку из-за законодательной инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решить вопрос с реформами новое правительство надеется уже летом.