В Бейруте рухнула поврежденная от взрыва в 2020 году часть зернохранилища В порту Бейрута из-за пожара рухнула часть зернохранилища, поврежденного из-за взрыва в 2020 году

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

В порту Бейрута из-за пожара рухнула часть зернохранилища, которое было повреждено из-за взрыва в 2020 году, сообщает телеканал Al Arabiya. Еще 7 июля на объекте начался пожар, который не удалось оперативно локализовать. Зерновая масса воспламенилась из-за жаркой погоды. Проживающим поблизости гражданам раздали маски, людям также запретили подходить близко к северной части бетонной конструкции из-за угрозы ее разрушения.

Северный блок элеватора рухнул после того, как прозвучал взрыв. Это подняло густую серую пыль, которая окутала порт и жилые районы рядом, — сообщает Al Arabiya.

4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел мощный взрыв — сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров.

Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их ощутили даже на Кипре. В результате взрыва погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки.