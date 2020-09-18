В Афганистане 30 человек погибли и пострадали при авиаударах

https://static.news.ru/photo/6477b590-fa7e-11ea-99de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kawa Basharat/Xinhua/Global Look Press

Во время двойного удара авиации по базе боевиков движения «Талибан» в афганской провинции Кундуз как минимум 30 мирных граждан погибли и получили ранения.

Как рассказали очевидцы, один удар был нанесён в районе Никпай уезда Ханабад.

Когда люди там собрались, произошёл другой удар, в результате которого до 30 мирных жителей были убиты или получили ранения, — сообщил собеседник РИА Новости.

Другой местный житель, на глазах которого разворачивались события, рассказал, что 12 человек, включая детей, погибли, ещё 18 человек пострадали. При этом, по его словам, в результате авиаударов удалось ликвидировать семь талибов, а ещё двое пострадали.

Факт атаки агентству подтвердил глава уезда, но сообщать подробности случившегося он не стал.

12 сентября в Катаре прошли первые за несколько лет переговоры между афганским правительством и талибами. Произошло это после того, как были выполнены условия мирного договора между США и «Талибаном» об освобождении заключённых.

Как писал NEWS.ru, ранее военный эксперт заявил о будущем крушении мира двойных стандартов США.